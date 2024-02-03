Вирски животРутенпресТексти

Починаю стретнуцa за фамелиї

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 92 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як и порадзенe на стретнуцу свящeнїкох, шестрох Служебнїцох и вирних парохиї св. о. Миколая, на нєдзелю 4. фебруара у Каритасу ше отрима преподаванє на тему „Якого Бога представя Библия и цо то значи за наш особни и фамелийни живот”, после котрого кажде спрам свойого жаданя годзен виприповедац свойо искуство о презентованей теми.

На стретнуце поволани пари хотри ше маю повинчац того року, младши и старши пари, ґдовици и ґдовцове, розидзени и тоти цо жию церковно нєвинчани.

Кажда фамелия ма потребу подзвигнуц ше блїжей ґу Господу и буц подобнєйша Святей фамелиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєпреривно з кризи до кризи

Почина знїманє подкастох

Нєшка „Капушнїк фест” у центре Коцуре

Наш бал будзе нєшка у Керестуре

У Дюрдьове нєшка Бал широких сукньох