Поднєшени вецей як 700 прияви за чкоду од каменцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од вчера, у Месней заєднїци Руски Керестур мож пополнїц и придац формулари за приявйованє чкоди хтору спричинєла нєдавна нєпогода провадзена з моцним каменцом.

У формулару, попри особних податкох, потребне назначиц чи ше приявює чкоду на будовательним обєкту чи на польопривредней жеми, а по словох предсидателя Месней заєднїци Михайла Пашу, добре би було кед би людзе скорей було яких санированьох чкоди висликовали свойо очкодовани хижи або помоцни обєкти, и же би слики мали на розполаганю у случаю же буду потребни як доказни материял.

Вчера, лєм у Месней заєднїци прияву поднєсли коло 250 валалчанє, а помоц коло приявйованя им понукла и Душица Орос спред Землєдїлскей задруґи „Керестурска паприґаˮ дзе од пиятку по тераз коло 500 обисца виполнєли потребни формулари.

Вчера ше през дзень случело и же ше коло 20-еро поєдинци з валалу, на автох очкодованих од ляду, упутели опрез будинка Општини у Кули, же би вимагали пенєжне надополнєнє за очкодовану превозку. З тей нагоди спред Месней заєднїци апелую же би ше на дружтених мрежох, конкретно на Фейсбуку, а и индзей, нє ширело таки и подобни дезинформациї и нє дзвигало панїку при гражданох.

Термин за приявйованє чкоди на обєктох и польопривредних парцелох нє одредзени, алє ше заш лєм гражданох хтори ше одлучели приявиц чкоду поволує же би то зробели цо скорей.