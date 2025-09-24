Подобова колония „Еуфемия Гардиˮ першираз на отвореним

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того року, по першираз аж на трох локацийох источашнє, отримана ище єдна VII Подобова колония „Еуфемия Гардиˮ, у орґанизациї Месного одбору Рускей матки у Руским Керестуре.

Колония була всоботу, 20. септембра, у Водици, на базену и у обєкту Рибарского здруженя и прицагла, по тераз, найвекше число подобових творительох аматерох.

На тогорочну Колонию одволали ше преважно домашнї – Славко Пап, Кристина Кренїцки, Мелания Рамач, Милена Рамач, Кристина Рамач, Ема Живкович, Тамара Штранґар, Лана Штранґар, алє и госци зоз Коцура Серафина Самочета и Снежана Радошевич и Ґорана Бильня зоз Петровцох, зоз Републики Горватскей.

На Колонию, пре обєктивни причини, нє могли присц осмеро подобово творителє, хтори, єднак як и присутни, достаню подобови материял, точнєйше два платна и акрилни або олєйово фарби.

Термин за придаванє законченого малюнку по конєц новембра, кед малюнки буду зарамовани, а потим виложени на вистави у Школи „Петро Кузмякˮ з нагоди означованя 35-рочнїци Рускей матки.

Отримованє Подобовей колониї потримали – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Општина Кула и Општина Вербас.