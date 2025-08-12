Отримана Подобова колония МЗ Дюрдьов

ДЮРДЬОВ – Подобова колония Месней зєднїци Дюрдьов отримана у голу Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, од пиятку, 8. по нєдзелю 10. авґуст.

На колониї, хтора ма длугоку традицию, того року участвовали петнацецеро подобово уметнїки и аматере преважно зоз Дюрдьова, алє и Ґосподїнцох, Жаблю и Бешки. Вони мальовали зоз технїку олєй на платну, акрил, акварл, хасновали технїку енкаустика, а робело ше и иконописанє, на шлєбодну тему.

Уметнїки зоз Дюрдьова, котри поряднє участвую на тей Колониї, зложели ше и жадаю нарок оформиц здруженє котре будзе орґанизовац тоту колонию, а воно би дїловало у рамикох Туристичней орґанизациї општини Жабель котра помогнє у єй промомованю.

Гоч ше у рамикох Подобовей колониї МЗ Дюрдьов нє орґанизує и колония за дзеци, алє традицийно, вони поряднє малюю вєдно зоз старшима уметнїками.

Колонию орґанизує Месна заєднїца Дюрдьов, а финансує ю Општина Жабель и спонзоре.