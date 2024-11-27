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Подобова колония „Стретнуце у Боднарова” будзе на соботу

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 16 Опатрене

ҐОСПОДЇНЦИ – Ювилейна 20. колония подобових уметнїкох „Стретнуце у Боднарова” будзе отримана на соботу, 30. новембра, у просторийох Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох. Истого дня будзе отримана и 23. дзецинска колония.

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