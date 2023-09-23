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Подобова колония „Стретнуце у Боднарова” од нєшка у Ґосподїнцох

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 54 Опатрене

ҐОСПОДЇНЦИ – Колония подобових уметнїкох „Стретнуце у Боднарова” будзе отримана 23. и 24. септембра у просторийох Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох.

19. Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”, обидва днї, почнє на 9 годзин. На нєдзелю, 24. септембра, будзе и 22. дзецинска колония. У роботи колониї буду участвовац подобово уметнїки и школяре подобово творителє.

У Подобовей ґалериї Месней заєднїци буду виложени роботи зоз 18. колониї, хтора отримана прешлого року. Подобову колонию „Стретнуце у Боднарова” орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу.

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