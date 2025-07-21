За викенд будзе Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – XXI подобова колония Стретнуце у Боднарова, будзе отримана за викенд од 26. по 27. юлий, у рамикох 120 рокох од народзеня Стевана Боднарова (1905–1993), у просторийох Основней школи Жарко Зренянин.

Робота на 21. подобовей колониї, обидва днї, почнє на 9 годзин. На нєдзелю пополадню учашнїком на подобовей колониї буду уручени подзекованя. Подобову колонию Стретнуце у Боднарова орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу.

У голу Школи буду виложени роботи зоз 20. ювилейней Подобовей колониї Стретнуце у Боднарова, хтора отримана 30. новембра прешлого року.

24. дзецинску колонию планує ше отримац у першим полрочю 2025/2026. школского року.