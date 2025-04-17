Учашнїки на подобовей колониї фарбели писанки

ҐОСПОДЇНЦИ – Пред найвекшим Християнским шветом, Вельку ноц, зоз школярами висших класох у Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох орґанизована роботня писаня писанкох.

Роботня отримана пондзелок, 14. априла у рамикох Двацец трецей подобовей колониї за дзеци „Стретнуце у Боднарова”.

Як орґанизаторе гварели за Рутенпрес, тема була актуална – креативне фарбенє писанкох зоз стиропору. Школяре у роботи хасновали темпери и акрилни фарби, а шицок материял ше остарали орґанизаторе.

Резултати їх роботи буду виложени у уметнїцким авзлоґу „Кибицфенстер” библиотеки у Ґосподїнцох.