Зоз стихами и подобову виставу означени дзень Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рускa маткa, вчера 28. децембра означела свой дзень, тє. 33 роки од снованя, та з тей нагоди отворена подобова вистава и отримане стретнуце поетох, литературних и музичних творительох.

У фоаєу Спортскей гали зоз 5. Подобовей колониї Еуфемия Гарди 2023, хтора отримана 14. октобра 2023. року. Красному числу присутних, авторох и других нащивительох з тей нагоди пригодни слова о вистави, о 15 авторох чийо 16 подобово роботи виложени, спред орґанизатора Подобовей колониї виповедли секретар Рускей матки Дюра Папуґа, фахови орґанизатор колониї а тиж и єй учашнїк Славко Пап, а виставу отворел предсидатель Рускей матки др Михайло Фейса.

Пап з тей нагоди наглашел познати проблем з нєдостатком адекватного простору за подобову ґалерию дзе би були тирвацо виложени и малюнки з колонийох, а у тим го потримал и др Фейса. Вон визначел же ше потримовку за ришенє того проблему будзе глєдац од Националного совиту Руснацох.

Осме стретнуце поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки отримане у сали Месней заєднїци Руски Керестур. На стретнуцу участвовали поетове Дюра Папуґа, Боро Латинович, Славко Пап, Живоїн Кулянчич, Бошко Маринкович, Бранислав Свркота, Славица Пешикан, Владимир Дудаш Иванов, Микола Каменїцки, Лїляна Кирда Костелник, Мария Ковач Дорошки, Миронь Джуня и Иван Лїкар.

Лауреати тогорочного заєднїцкого Поетского припознаня Рускей матки у Руским Керестуре и „Задужбини Бори Латиновичаˮ у Кули, припознаня под меном „Юлияна Надяˮ спрам заєднїцкей одлуки Дюра Папуґа зоз Руского Керестура и Боро Латинович зоз Кули.