Подписани два контракти зоз Министерством за защиту животного штредку

БЕОҐРАД/КУЛА – Министерка за защиту животного штредку Ирена Вуйович, подписала контракти зоз представнїками 27 єдинкох локалних самоуправох за заменьованє котловнїцох у явних установох и зоз представнїками 19 єдинкох локалних самоуправох за заменьованє индивидуалних пецох на черстве гориво.

Средства котри з тей нагоди опредзелєни додзелєни у складзе зоз тогорочним конкурсом ресорного Министерства, а шицко зоз цильом полєпшаня квалитету воздуха.

Министерство опредзелєло 220 милиони динари за суфинансованє заменьованя котлох у явних установох и 170 милиони динари за суфинансованє заменьованя индивидуалних пецох на черстве гориво.

Котловнїци ше будзе замєньовац у школох, обдаништох, домох здравя, зоз чим будзе лєпше зогриванє и чистейши воздух.

Кед слово о општини Кула тото Министерство за суфинансованє у реализованю проєкта набавяня, заменьованя и реконструкциї и санираню котловнїцох на ґаз опредзелєне вецей як 10 милиони динари. Часц тих средствох од 4 милиони динари, за реализованє Проєкту зменшаня заґадзованя воздуху зоз индивидуалних пецох на черстве гориво опредзелєло Министерство за защиту животного штредку. Средства котри захибя, а нєопходни су за реализованє тих двох проєктох буду опредзелєни зоз буджету општини Кула.