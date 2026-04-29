Подписани контракт о водоводней мрежи у општини Кула

КУЛА – Предсидатель општини Кула Дамян Милянич, пондзелок, 27. априла у Беоґрадзе, присуствовал на подписованю контракту о виводзеню роботох на реконструкциї и вибудови водоводней мрежи у тей општини, зоз чим почина перша фаза ришованя вецейдеценийного проблему випоручованя води.

Контракт вредносци 287 милиони динари потписани зоз Министерством за явни укладаня и представнїком виводзача роботох, а одноши ше на реконструкцию перших 14,3 километрох водоводней мрежи. Роботи облапя 751 приключок, односно медзи 2500 и 3000 гражданох на териториї населєних местох Кула, Червинка и Сивец. Роботи почню о тидзень або два, а плановане же би були закончени у наиходзацих 12 мешацох.

Зоз Министерства за явни укладаня сообщене же ше у наиходзацих фазох планує реконструкция ище коло 65 километри водоводней мрежи, зоз чим би ше подполно модернизовала система випоручованя води у општини Кула.