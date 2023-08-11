Подписани контракт за програму енерґетскей санациї

ЖАБЕЛЬ – Министерка рударства и енерґетики Дубравка Дєдович уручела контракти представительом сто трицец єдней локалней самоуправи, хтори достали средства у рамикох новей програми енерґетскей санациї фамелийних хижох и квартельох, за хтору обезпечене коло 1,8 милиярди динари.

Контракт за Општину Жабель подписал член Општинскей ради за комунални дїялносци Борис Плескович, хтори з тей нагоди виявел же гражданє општини годни зоз субвенциями заменїц дзвери и облаки, поправяц изолацию, инсталовац ефикаснєйши котли, лєбо соларни панели.