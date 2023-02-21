Подписани контракти зоз представителями националних совитох

НОВИ САД – Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини Жолт Сакалаш пондзелок, 20. фебруара придал представительом 17 совитох националних меншинох контракти о додзельованю средствох за финансованє стаємних трошкох и програмских активносцох. Як на малей шветочносци з тей нагоди Покраїнски секретар Жолт Сакалаш гварел же слово о истей суми як и прешлого року.

Пенєжни средства у вкупней суми од 61,6 милиони динари ше додзелює за стаємни трошки и порядну дїялносц представительом 17 националних совитох зоз териториї АП Войводини. Пенєж будзе иплацени у штирох єднаких часцох по конєц того року.

Кед слово о нашому Совиту, достало ше тельо кельо и прешлого року, коло 3 милиони и 530 тисячи динари.

Средства, односно пенєжи хтори достати ше розподзелї як и потераз – за стаємни трошки совиту и за програмну дїялносц. Кед слово о вкупним буджету нашого совиту, то трецина од вкупного буджету, а за тераз ище нє мож повесц цо будзе приоритет у финансованю у тим року.