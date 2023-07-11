Подписани седем контракти за купованє хижох на валалє

КУЛА – Концом прешлого тижня, началнїца општинскей управи у Кули, Александра Ґаґович, подписала контракти за седем хижи хтори достали млади по конкурсу за додзельованє безповратних средствох за купованє хижи на валалє.

Министер за старанє о валалу Милан Кркобабич, подписал ище 151 контракт за додзельованє безповратних средствох за купованє хижи на валалє, у шицких крайох Сербиї. Дзекуюци програми Министерства за старанє о валалу, од початку рока 260 валалски хижи достали нових власнїкох, сообщело Министерство.

Зоз тим контрактом обезпечене закрице над главу ище 229-ерим людзом и 103-їм дзецом, а медзи добитнїками хтори тих дньох подписали контракт и 80 пари, 16-ецеро самохрани родичи и 55-еро поєдинци.