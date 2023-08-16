Подзекованє парохияном за помоц

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Парохиї Вознесеня Господнього у Сримскей Митровици штредком авґуста зняти єден oд осем облакох зоз турнї на церкви, же би на основи нього були направени нови. З часом древо и ролетни очкодовани и муши ше их заменїц же би будинок бул функционалнєйши и красши.

Парох сримскомитровицки о. Иґор Вовк надпомнул же тоту церкву нащивюю и туристи найчастейше з Русиї, України, Арґентини, Портуґалиї, Словацкей.

Отец Иґор гварел же є подзековни парохияном хтори попри своїх обовязкох приходза помогнуц Церкви, гоч робота дакеди чежка и опасна. Тиж, у роботи коло церкви помагаю и парохиянє и людзе хтори нє припаднїки нашей Церкви, алє гваря, то митровицка церква и сцу помогнуц.

Добродїй того проєкта будзе познати кед ше облаки будзе врацац на турню, потолковал о. Вовк.