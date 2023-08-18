Подзелєни контракти о субвенцийох за набавку котлох на ґаз

КУЛА – Контракти о субвенцийох за набавку нових котлох на ґаз и биомасу, хтори обезпечело Министерство защити животного штредку и Општина Кула, подзелєни 73 ґаздовством, а наявени и нови конкурси за котли, изолацию хижох и соларни панели.

Додзельованє контрактох отримане у Шветочней сали општини Кула, а уручел их предсидатель општини, Дамян Милянич, хтори визначел же потераз вецей як 300 гражданох, по двох конкурсох, а у сотруднїцстве зоз Министерством защити животного штредку и Министерством рударства и енерґетики, достало тоту помоц.

Вон наглашел же прешлого року, пре котли хтори реализовани прейґ тей програми и през замену котлох у явним секторе пришло до значного шпорованя и до зменшаня CO2 у воздуху. Прешлого и того року 15 обєкти прешли зоз мазуту на ґаз, а того року буду реализовани ище таки инвестициї,.

Милянич поволал гражданох же би провадзели конкурси, понеже Општина Кула уж o даскельо тижнї розпише нови, на хторим ше годно приявиц за котли, алє и за кладзенє нових ПВЦ облакох, изолацию хижох и кладзенє соларних панелох.