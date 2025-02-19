Поетски вечар „Блїща искри у оку и погаре”

КОЦУР – У просторийох Оддзелєня Явней библиотеки „Данило Киш” у Коцуре пияток вечар 14. фебруара отримани поетски вечар пошвецени означованю дня св. Трифуна и св. Валентина под назву „Блїща искри у оку и погаре”.

На поволанку Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад одволало ше значне число поетох, а шицких присутних того вечара привитала нова библиотекарка коцурскей библиотеки Тат`яна Колєсар.

Модератор програми бул проф. др Михайло Фейса, а после уводних словох шлїдзели писнї пошвецени любови и вину. Так присутни мали нагоду чуц писнї Петефия Шандора, Милана Добровольского Ранчера, Ирини Жеґарац зоз Руского Керестура и маст. Славици Чельовски, Михайла Фейси, Мариї Драґович и Миколи Сабо-Дайка Ома зоз Коцура. Зоз Кули пришли Лїляна Кирда, Боро Латинович и Живоїн Кулянчич котри пречитали свойо поетски твори на руским и сербским язику. Зоз Руского Керестура ше представели музичар Владимир Малацко и поета Владимир Дудаш Иванов, як и поета Бранислав Свркота зоз Червинки.

Того вечара бешедоване и о новей кнїжки Славимира Шанти зоз Коцура под назву„Зоз шерца преписане”, а автор предпромотивно пречитал и даскельо любовни писнї зоз спомнутей кнїжки.

Друженє спонзоровали Польопривредне ґаздовство Козарчич Лазар зоз Баноштору и проф. др Владимир Пушкаш зоз Технолоґийного факултету з Нового Саду зоз вецей литрами вина. Поетеси и поетове зоз публику и орґанизаторами, провадзене зоз инструменталами Владимира Малацка, предлужели друженє у веселим розположеню.