На пиятой поетски вечар о любови и вину

КОЦУР – Поетски вечар Блїща искри у оку и погаре, пошвецени дню св. Трифуна и св. Валентина, будзе 14. фебруара, на 19 годзин у просторийох Оддзелєня Коцур Явней библиотеки Данило Киш.

За участвованє у програми нєпотребна приява. Лєм приход зоз писнями хтори пошвецени вину або любови.

Шицки учашнїки буду заступени у антолоґиї поетесох и поетох. Антолоґия ше рихта з нагоди 30-рочнїци обявйованя Дуги над валалом/селом (1995) и 280-рочнїци присельованя Рускиньох и Руснацох до Бачки (1745) у совидавательству Рускей матки зоз Руского Керестура, Здруженя Бори Латиновича зоз Кули и Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад. Контакт: проф. др Михайло Фейса.