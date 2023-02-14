Поетски вечар За погар любови будзе нєшка у Коцуре

КОЦУР – З нагоди означованя дня св. Трифуна и св. Валентина нашка 14. фебруара на 19 годзин у просторийох Народней библиотеки Данило Киш – Оддзелєнє у Коцуре будзе Поетски вечар За погар любови,хтори орґанизує Културно-просвитне дружтво ДОК – Нови Сад.

З тей нагоди, КПД ДОК НС поволало шицки поетеси/шицких поетох зоз тих просторох же би пришли и же би зоз своїма креациями оплеменєли Поетски вечар у Коцуре.

Фахови жири на концу Поетского вечара преглаши лауреатки/лауреатох истоменового конкурсу, хтори КПД ДОК НС розписало на початку того року.