КОЦУР – З нагоди означованя дня св. Трифуна и св. Валентина Културно-просвитне дружтво ДОК – Нови Сад орґанизує Поетски вечар „За погар любови”.

З тей нагоди, КПД ДОК НС поволує шицки поетеси/поетох зоз тих просторох же би пришли и же би зоз своїма креациями оплеменєли Поетски вечар хтори заказани за 14. фебруар (вовторок) 2023. року на 19 годзин у просторийох Народней библиотеки Данило Киш – Оддзелєнє у Коцуре.

Фахови жири на концу Поетского вечара преглаши лауреатки/лауреатох конкурсу, хтори КПД ДОК НС розписал на початку того року, а хтори отворени по 12. фебруар 2023.

Контакт: проф. др Михайло Фейса (062 590 341, mihajlo.fejsa@ff.uns.ac.rs).