Поховани инженєр готелиєрства Янко Бодваї

НОВИ САД – На теметове у Новим Садзе, пондзелок, 21. априла поховани пензионовани инженєр готелиєрства Янко Бодваї.

Янко Бодваї народзени 12. септембра 1942. року у Руским Керестуре. По законченей штреднєй школи у Новим Садзе пошвецел ше погосцительней роботи и цали роботни вик препровадзел у тих водох. Почал як конобар, вец бул шеф сали, наставнїк ресторанства, а велї роки бул на директорскей позициї у новосадских готелох Парк, Путнїк, Твердиня-Варадин и Нови Сад.

Од 1970. року бул у Орґанизацийним одбору Збору туристичних роботнїкох Сербиї и член жирия. Автор є рижних наукових роботох на тему унапредзованя и вреднованя интензивней роботи и роботней творчосци у Погосцительскей туристичней привреди Сербиї, за цо є вецей раз наградзовани.

Як член ХОРЕС-у (Дїловне здруженє готелско-погосцительней привреди – Сербиї) бул совитнїк за ришованє конкретних проблемох у обласци туризма и погосцительства, а нам, Руснацом, охабел глїбоки шлїд так же бул єден зоз авторох Сучасней рускей кухарки.

Янко Бодваї бул фамелиярни чловек хтори схопно знал позберац шицких коло стола зоз обовязну франту. Бул способни и шицки проблеми ришовал з ошмихом на твари, а верел же шицко мож ришиц зоз роботу и на чесни способ.

За собу охабел супругу Юлияну, дзивки Снежану и Наташу зоз фамелиями.