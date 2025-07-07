Поховани Владимир Голик Боте (1965–2025)

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским теметове 5. юлия поховани професийни и добродзечни огньогашец и талантовани фодбалер Владимир Голик Боте, котри ше нєсподзивано упокоєл 4. юлия у 61. року живота.

Владимир Голик народзени у Руским Керестуре 11. фебруара 1965. року, дзе закончел основну школу. Оцец Данил му бул перши школовани официр процивогньовей защити у валалє, та прето и вельорочни командир Добродзечного огньогасного дружтва. Владо вироснул у тим Доме, та ше уж и сам на 6 роки змагал як огньогасни пионир. З роками бул активни у рижних секцийох ДОД-а, аж док нє пошол до Штреднєй хемийно-технолоґийней школи – напрям защита од огня, у Новим Садзе.

Нє почал такой робиц, бо друга його велька любов бул фодбал котри почал бавиц у домашнїм ФК „Русин”, а потим и у Новим Садзе у ФК „Нови Сад”, котри бул у другей лиґи, тиж и у „Индексу”, дзе мал и доби понуканя остац, алє превагло врациц ше дому. Владо трецину своїх рокох бавел фодбал углавним у охрани, на месце бека, а попри у „Русину” и у кулским „Гайдуку”, ППК Кула, оджацким „Текстилцу”, лалитьскей „Панониї” и коцурскей „Искри”. Стаємни бул у вецей екипох и на ноцних турнирох, а бавел и у сениорскей Русиновей екипи.

Роботу достал у професийней Огньогасней єдинки Кула, дзе му ратованє людзох и маєтку у нєжаданим огню и других нєщесцох була нєлєгка професия. Отамадз ше и пензионовал.

За собу зохабел супругу Любку, сина Бояна и дзивку Бояну зоз фамелию.

Вичная му памят!