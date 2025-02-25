Пойдзе ше на схадзку Шветовей Ради до Румуниї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Рускей матки (РМ) вчера 24. фебруара отримана схадзка Одбору за информованє РМ и Редакциї РМ Руснак. Вибрана штирочлена делеґация котра 1. марца пойдзе на зашеданє Шветовей ради ШКРРЛ до Румуниї. Дата потримовка Владимирови Надьови за його менованє за директора Дому култури Руски Керестур.

На початку схадзки тройо члени РМ и Националного совиту рускей националней меншини, а то др Михайло Фейса, Славица Катона и Мария Дорошки и попри ваганя на електронским вияшньованю потримали предкладанє за менованє Владимира Надя.

Потим вибрана делеґация РМ котра пойдзе на зашеданє Шветовей ради, а то попри єй члена др Михайла Фейси буду ище Славко Пап, Мирон Джуня и Силви Гайдош.

На схадзки було бешеди и о заинтересованих здруженьох гражданох участвовац у програмох 18. Шветового конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох, котри будзе у юнию того року тиж у Румуниї, як и о конкретних крочайох ґу подписованю сотруднїцтва медзи здруженями гражданох и Конґресом.

За потераз єст штири заинтересовани здруженя – КУД ДОК, Дружтво за руски язик, литературу и културу, Здруженє за науку, културу и комуникацию „Византина” и Медзинародни фестивал „Школькице” шицки з Нового Саду.