Покраїна дала позитивне думанє на руске оддзелєнє у Коцуре

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу н национални меншини – национални заєднїци, 3. юлия, дал согласносц Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре же би витворела наставни план и програму на руским язику за штверих школярох, уписаних до першей класи у школским 2023/2024. року. Ришенє подписал покраїнски секретар Жолт Сакалаш, сообщела предсидателька Одбору за образованє Националного совиту рускей националней меншини Олена Папуґа.

Основна школа „Братство єдинство” зоз Коцура, 9. юния 2023. року, послала Покраїнскому секретарияту за образованє вимогу же би дал согласносц за витворйованє наставного плану и програми на руским язику за менєй як 15 школярох и наведла же ше до першей класи уписали 4 школяре, хтори ше приявели за наставу на руским язику. У вимоги назначене же важнє же би ше отримало континуитет витворйованя настави по руски.

Национални совит рускей националней меншини дал позитивне думанє у поступку даваня согласносци на витворйованє оддзелєня на руским наставним язику меншого од 15 школярох.

Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини̷ национални заєднїци Жолт Сакалаш у подписаним ришеню наведол же ше дава согласносц на руске оддзелєнє хторе будзе формоване зоз 4 школярами.