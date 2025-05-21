За ушорйованє дильовох у Автономней покраїни Войводини 440 милиони динари

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство орґанизовал нєшка додзельованє контрактох за ушорйованє дильовох у Автономней покраїни Войводини у суми 440 милиони динари.

Контракти, на штанду Секретарияту у рамикох 92. Медзинародного польопривредного сайма у Новим Саду, уручела помоцнїца ресорного секретара Драґица Илич. Як визначела, вкупна сума котра будзе уложена 465 милиони динари зоз чого 440 милиони финансує Покраїна. Иличова тиж так додала же обчекує ушорйованє дильовох у длужини 160 километери и 240 метери виходох зоз дильовох.

Право на тоту файту помоци витворели дзешец локални самоуправи, Суботица, Зомбор, Шид, Рума, Апатин, Жабель, Вербас, Кула, Сонта и Ириґ.