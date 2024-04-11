Покраїна обезпечує кредити за розвой польопривреди зоз єден одсто камати

НОВИ САД – Розвойни фонд АП Войводини 4. априла обявел список 12 актуалних конкурсох за польопривреднїкох, за кредитну потримовку зоз каматну стопу од єден одсто на рочним уровню, а за хтори мож апликовац у периодзе од 30. марца до 31. октобра.

Кредити наменски, одноша ше на финансованє инвестицийох, так же у зависносци од инвестициї варираю и условия, алє и максимални и минимални винос за хтори мож апликовац.

Конкуровац можу реґистровани польопривредни ґаздовства зоз териториї АП Войводини, у активним статусу, вец физични особи зоз пребувалїщом у єдинкох локалней самоуправи зоз териториї АП Войводини, як и правни особи зоз шедзиском у єдинкох локалней самоуправи на териториї АП Войводини. Прияви на конкурси ше придава по 31. октобер того року.

Так у рамикох конкурса за кредитну потримовку за финансованє инвестицийох до физичних средствох польопривредних ґаздовствох у сектору преробку овоци, грозна и заградових продуктох максимални винос кредита 7.000.000 динари, а Фонд нє одобри кредит у виносу котри менши як 300.000 динари.

Попри тим, розписани и конкурс за кредитну потримовку за купованє польопривредней жеми до 10 гектари, а у цилю звекшованя маєтку реґистрованих польопривредних ґаздовствох. При тих кредитох тиж камата 1 одсто на рочним уровню, алє потребна учасц найменєй 20 одсто од вредносци польопривредней жеми хтора предмет купованя. Ту максимални винос кредита 7.000.000 динари, а минимални 600.000 динари.

Податки о каждим зоз 12 актуалних конкурсох мож опатриц на сайту Розвойного фонду АП Войводини.