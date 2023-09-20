Покраїна видвої пенєж за обнавянє вирских обєктох

НОВИ САД – Покраїнска влада видвої вкупно 101,7 милиони динари за обнову вирских обєктох на териториї АП Войводини хтори очкодовани у юлийскей бурї.

Финансована будзе обнова храмох у епархийох Сербскей православней церкви: бачкей, банатскей, сримскей и шабацкей. Средства обезпечени за Суботицку бискупию, Зренянинску бискупию, Сримску бискупию, Єврейску заєднїцу, Грекокатолїцку церкву и Реформатску християнску церкву.

Средства видвоєни и за Грекокатолїцку церкву святого апостола и евангелисти Луки у Бачинцох, дзе пре моцни витор и бурю у юлию, спадла турня на закрице и спричинєла вельку материялну чкоду.