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Покраїна видвої пенєж за обнавянє вирских обєктох

автор М. Горняк Кухар
автор М. Горняк Кухар 72 Опатрене

НОВИ САД – Покраїнска влада видвої вкупно 101,7 милиони динари за обнову вирских обєктох на териториї АП Войводини хтори очкодовани у юлийскей бурї.

Финансована будзе обнова храмох у епархийох Сербскей православней церкви: бачкей, банатскей, сримскей и шабацкей. Средства обезпечени за Суботицку бискупию, Зренянинску бискупию, Сримску бискупию, Єврейску заєднїцу, Грекокатолїцку церкву и Реформатску християнску церкву.

Средства видвоєни и за Грекокатолїцку церкву святого апостола и евангелисти Луки у Бачинцох, дзе пре моцни витор и бурю у юлию, спадла турня на закрице и спричинєла вельку материялну чкоду.

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