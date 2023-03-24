Покраїнска омбудсманка у нащиви Националному совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох порядней рочней нащиви националним совитом у Войводини, Национални совит (НС) Руснацох у Руским Керестуре, вчера 23. марца, нащивела Покраїнска защитнїца гражданох, омбудсманка доц. др Драґана Чорич и заменїк омбудсмана Янош Орос.

У шедзиску Националного совиту прияли их предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Йоаким Рац и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач.

Омбудсманка доц. др Драґана Чорич гварела же дотерашнє сотруднїцтво було добре и же ше наздава же тераз, кед вона на тей функциї, же тото добре сотруднїцтво тих двох институцийох будзе предлужене.

Покраїнска защитнїца гражданох визначела же би ше любела чуц вше зоз представнїками НС, кед ше случа дзепоєдни проблеми вязани за витворйованє права националних меншинох.

Предсидатель (НСРНМ) Йоаким Рац визначел же слїдуюцого, 2024. року, будзе ше означовац 270-рочнїцу образованя на руским язику, то будзе єден вельки ювилей, и за Републику Сербию а и за Покраїну. Тиж визначел же основни проблем то нєдостаток оддзелєньох на руским язику у Дюрдьове и Коцуре, а то завиши лєм од нас и од нїкого другого.