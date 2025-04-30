Наградзени рецитаторе на смотри у Сечню

СЕЧАНЬ – На 55. Покраїнскей смотри рецитованя „Поету народу мойого”, хтора отримана того викенду у Сечню, пласман на Републичну смотру виборел рецитатор младшого возросту Олеґ Катона зоз Руского Керестура, менторки Оленки Живкович.

Попри Олеґа Катону, медзи наградзенима рецитаотрами зоз Златну диплому, односно припознаньом найлєпших у Войводини, були и – Даниєла Рамач, Милена Рамач, Яна Варґа и Валентина Новта, рецитаторе Дома култури з Руского Керестура.

Даниєла Рамач, менторки Оленки Живкович, Златну диплому освоєла у младшим возросту, у штреднїм возросту тото припознанє освоєла Милена Рамач, док у старшим возорсту Яна Варґа и Валентина Новта, а шицким тром ментор бул Мирослав Малацко.

На 57. Републичну смотру рецитованя „Поето народу мойого”, хтора будзе отримана 16. и 17. мая, у Валєве, попри Олеґа Катони, пласовали ше и рецитаторе Културного центру Кула, ментора Слободана Ноґавици – Миа Кецманович, Сара Николич и Никола Чизмар.

Селектор на зонскей смотри бул ґлумец и професор на Академиї уметносцох у Новим Садзе Предраґ Момчилович, док консултант за руски язик бул др доц Александер Мудри.