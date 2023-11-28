Покраїнска виберанкова комисия преглашела ище два виберанково лїстини

НОВИ САД – На вчерайшей схадзки Покраїнска виберанкова комисия (ПИК) преглашела виберанкову лїстину Народна странка – сиґурни вибор, озбильни людзе – Вук Єремич, Синиша Ковачевич, Санда Рашкович Ивич, Дьордє Вукадинович, хтора на гласацким лїстку будзе на 10. месце, наводзи ше у сообщеню ПИК.

Преглашена и лїстина коалиция Милица Дюрдєвич Стаменковски – Бошко Обрадович – Националне зберанє – Державотворна моц – Сербска странка Завитнїки – Сербски рух Двери, на гласацким лїстку будзе под шорним числом 11.