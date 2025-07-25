Укладанє Покраїнскей влади до образовних установох

НОВИ САД – Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович вчера, 24. юлия уручела 64 контракти за финансованє и софинансованє инвестицийох до обєктох образовних установох на териториї AП Войводини у 2025. року за хтори видвоєнє 375 милиони динари, цо як вона наглашела, потвердзенє же укладанє до образованя приоритет Покраїнскей влади.

Додзелєни 64 контракти за 37 установи основного образованя и воспитаня, 13 стреднього образованя, 4 установи школярского стандарду и 10 предшколски установи на териториї AП Войводини.

Ґойковичова визначела розлику у висини додзелєних средствох у одношеню на прешли рок кед за тоти контракти було видвоєне 186 милиони динари. Вона наявела и же ше пошвидко розпише нови конкурс за инвестициї до установох основного образованя.