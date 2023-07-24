Покраїнска влада опредзелєла помоц очкодованим општином

НОВИ САД – На вчера отриманей позарядовей схадзки Покраїнскей влади зоз Покраїнским штабом за позарядово ситуациї, принєшена одлука же би ше финансийно помогло локалним самоуправом у Войводини хтори, на два заводи, барз очкодовани у нєпогодох. Помоц достаню Нови Сад, Бачка Паланка, Сримска Митровица, Рума, Шид и други општини.

Як виявел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, приоритет обнова школох и предшколских установох, бо на териториї Войводини очкодовани 80 школи, од котри 10 дзе буду потребни озбильни будовательни интервенциї.

Мирович визначел же Дирекция за робни резерви АП Войводини будзе мац на розполаганю 50 милиони динари за будовательни материял, насампредз за древа и черепи, и же на основи процени локалних комисийох, тота помоц будзе унапрямена гражданом же би пооправяли свойо обєкти. Попри тим, роботнїки Електропривреди Сербиї цали час после бурї робя на тим же би шицки цо скорей достали струю. По валалох подзелєни аґреґати. бо на дзепоєдних местох далєковод ма километерски претаргнуца.

Цо ше дотика чкодох на польопривредних културох, предсидатель Покраїнскей влади гварел же ше очекує помоц Министерства польопривреди.

На концу схадзки, Мирович поручел гражданом же би провадзели проґнози метеоролоґох и мерковали, бо три особи страцели свойо животи, а материялна чкода барз велька.