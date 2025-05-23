Додзелєни контракти за реґресованє путованя школярох и унапредзенє вецейязичносци

НОВИ САД – Подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Роберт Отот уручел вчера, 22. мая представительом локалних самоуправох ришеня у вредносци од 161 милион динари. Средства додзелєни по двох конкурсох – за реґресованє трошкох путованя школярох стреднїх школох и за унапредзованє витворйованя права на службене хасноване язика и писма на териториї АП Войводини.

Подпредсидатель Отот визначел же за путованє стредньошколцох того року додзелєне 151 милион динари, и же слово о конкурсу хтори ма окремне значенє бо директно уплївує на демоґрафску слики Войводини, зменшує обтерхованосц фамелийного буджету, а оможлївює стредньошколцом ровноправни приступ образованю без огляду у хторим месце жию.

Други конкурс одноши ше на очуванє и унапредзованє права на службене хаснованє язика и писма националних заєднїцох. За тоти наменки додзелене 10 милиони динари за 27 локални самоуправи. Отот наглашел же з тим нє лєм же ше почитує уставни и законски одредби, алє ше будує дружтво дзе културна рижнородносц вредносц и предносц. Дзекуюци тому конкурсу, општини и городи маю можлївосц финансовац кладзенє двоязичних и вецейязичних таблох, друковац урядови образци и публикациї и розвивац електронску управу на язикох хтори у службеним хаснованю.