Покраїнска влада уклада до Новосадского сайму

НОВИ САД – Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович уручела директорoви Новосадского сайма Слободанови Цветковичови контракти о додзельованю 22,5 милиони динари зоз буджетскей резерви за роботи у гали „Мастер”.

Зоз средствох финансоване модернизация климатизациї, ошвиценє и други технїчни адаптациї на гали, цо найзначнєйши укладаня до того обєкту од його снованя.

Ґойковичова з тей нагоди наявела и нову манифестацию – Саям женского поднїмательства, хтори ше першираз отрима 5. и 6. децембра, зоз потримовку Покраїнскей влади. Саям облапи презентациї, фахово стретнуца и панел-дискусиї, а будзе отворени за поднїмательки зоз Сербиї и Републики Сербскей.

Директор Сайма Слободан Цветкович визначел же нови укладаня значни за будуци случованя, а покраїнски секретар за привреду и туризем Ненад Иванишевич наглашел же Саям заслужує ознаку „Найлєпше зоз Войводини” и же тото лєм предлуженє сотруднїцтва.