Покраїнска влада усвоєла квоти за школски 2026/2027 рок

НОВИ САД – Покраїнска влада вчера, 20. мая принєсла одлуки зоз хторима утвердзени квоти за упис студентох на перши рок основних фахових, академских и интеґрованих студийох хтори ше финансую зоз буджету АП Войводини на факултетох Универзитету у Новим Садзе, и на високих школох фахових студийох и академских фахових студийох хторим снователь АП Войводина, сообщене зоз Покраїнскей влади.
Утвердзени квоти и за буджетски места за упис на перши рок мастер и докторских академских студийох на факултетох хтори у составе Универзитету у Новим Садзе и на перши рок мастер фахових студийох на високих школох фахових студийох и академских фахових студийох чий снователь АП Войводина
Вкупно, предвидзене 5670 буджетски места за упис на перши рок у школским 2026/2027. року, на основни фахово, академски и интеґровани студиї на факултети Универзитета у Новим Садзе.
За упис на перши рок мастерских и докторских студийох на финансоване зоз буджету АП Войводини на факултети Универзитету у Новим Садзе предвидзене 3027 буджетски места.
На перши рок студийских програмох основних фахових студийох на високих школох фахових стуйох и академийох фахових студийох хторим снователь АП Войводина, предвидзене 987 буджетски места.
Предвидзене же на буджетски места на перши рок мастерских фахових студийох у високих школох фахових студийох и академийох фахових студийох хторим снователь АП Войводина годни ше уписац 34 студенти.
