Покраїнска влада финансує санацию нєлеґалней депониї у Вербаше

автор В. Вуячич
НОВИ САД – Покраїнска влада обезпечела 50 милиони динари за санацию нєлеґалного шмециска будовательного и комуналного одпаду, хторе значни еколоґийни проблем у општини Вербас – сообщене зоз Покраїнскей влади.

Средства ше унапрями на скланянє шмеца и санацию терена, зоз чим тото место достанє одвитуюцу наменку, а зопре ше и заґадзованє животного стредку.

Тота инвестиция часц континуованей потримовки Покраїнскей влади општином у обласци защити животного стредку, з цильом злєпшаня квалитету живота жительох и очуваня природних ресурсох.

Проєкт будзе реализовани у сотруднїцтве зоз локалну самоуправу и компетентнима явнима подприємствами.

