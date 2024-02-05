Покраїнски секретар др Иванишевич уручел дарунок коцурскому Етно клубу

КОЦУР – У просторийох Етно клубу „Одняте од забуца” у Коцуре всоботу, 3. фебруара його предсидателька Аранка Медєши привитала покраїнского секретара за привреду и туризем др Ненада Иванишевича зоз його делеґацию, як и заменїцу предсидателя општини Вербас Тияну Алексич и директорку Туристичней орґанизациї општини Вербас Марию Златович-Арсениєвич.

З тей нагоди покраїнски секретар др Иванишевич обишол просториї Етно клубу, побешедовал зоз його предсидательку Медєшову и уручел єй дарунок – єден лаптоп рахункар.

По словох Медєшовей, тот лаптоп барз значни за Етно клуб, понеже тераз годни уношиц до рахункару шицки податки котри маю и котри треба зачувац.

Нащива закончена зоз бешеду присутних о Етно клубу, експонатох котри ту виложени, алє и о историйним скарбу шицких народох котри жию у Коцуре, а котри ше у тих просторийох чува од забуца.