Полиция на Филозофским факултету

НОВИ САД – После вчерайшого инциденту на Филозофским факултету, кед декан Миливой Аланович зоз ґрупу професорох заменєл замчки на дзверох, а студенти котри блокирали факултет були примушени висц вонка, протест опрез будинку тирвал до рана.

Як вчера потолковане, у плану же би ше розпочало зоз отримованьом испитних терминох котри потераз за студентох Филозофского факултету нє були орґанизовани. Плановане же испити буду нука у будинку, пре вельке число студийних ґрупох.

Опрез факултету ше зишло вельке число студентох и гражданох котри потримую протести, а розишли ше над самим раном. Студенти у блокади поволали на протест и нєшка на 15 г.

Коло факултету було и барз вельке число полициї, а єдна часц полициї вошла и нука до будинку.