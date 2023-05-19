Польопривредни саям у Новим Саду у знаку велького ювилея

НОВИ САД – Од 20. по 26. май Новосадски саям домашнї найвекшей польопривредней вистави на тих просторох. Отримує ше у знаку двох вельких ювилейох – 100-рочнїци иснованя и 90-рочнїци од першого сайму польопривреди.

Того року, як наявене на конференциї за пресу у Беоґраду, партнер манифестациї Италия, а отримованє помогли велї дарователє, як и Влада Републики Сербиї, Покраїнска влада, Город Нови Сад.

Италия того року достала чесц же би була треци раз партнер Польопривредного сайму, насампредз дзекуюци опредзелєню Влади Републики Италиї же би змоцньовала одношеня у реґиону. Аж 21 визначне подприємство зоз Италиї потвердзело участвованє.

Як и по тераз, у цеку тирваня Сайму буду отримани числени програмни сеґменти, вистави статку, деґустациї, преподаваня о актуалних новосцох у швеце з обласци польопривреди. Будзе представена нова и сучасна механїзация. На тогорчним, 90. Польопривредним сайме окрем нас як домашнїх, свойо продукти представя ище 25 держави.

Як и каждого року за нащивительох орґанизовани вецей наградни бависка зоз вреднима наградами. Роботни час за нащивительох од 9 до 19 годзин, окрем на пияток, 26. мая кед роботни час будзе од 9 до 16 годзин.

Поєдинєчни уходнїци 700 динари, а колективна уходнїца 500 динари по особи. Колективни уходнїци за школярох, студентох, и дзеци од 7 до 14 роки и пензионерох коштаю 350 динари по особи. Колективни нащиви треба наявиц зоз назначеним числом нащивительох (найменєй 15 особи), на меморандуму задруґи, школи, факултета лєбо компаниї зоз печацом и подписом овласценей особи.

Фамелийни дзень на стреду 24. мая. Того дня цала фамелия зоз дзецми до 14 роки, на Саям може войсц зоз єдну уходнїцу по цени од 700 динари. Шицки купени уходнїци источашнє и купони зоз хторима мож участвовац у наградним бависку.