Почина новосадски Польопривредни саям

НОВИ САД – Медзинародни польопривреди саям, будзе отворени нєшка, 18. мая на 11 годзин и будзе тирвац по штварток 23. май.

Главни партнер Польопривредного сайма Делеґация Европскей униї у Сербиї. Очекує ше же на тогорочним польопривредним сайму буду участвовац коло 1.200 викладаче зоз 40 жемох швета, цо по числу учашнїкох за 10 одсто вецей у одношеню на прешли рок.

Компания КИТЕ ДОО дарователь у Дарунок-бависку, найвекша награда будзе трактор Джон Дир 5045 д (John Deere 5045 d).

Поєдинєчни уходнїци коштаю 800 динари, а при колективних нащивох 600 динари по особи (кед у ґрупи єст вецей як 15 особи). Уходнїца за школярох, студентох и пензионерох, за дзеци од 7 пo 14 роки кошта 400 динари. Шицки купени уходнїци купони за участвованє у Дарунок-бависку.

Роботни час за нащивительох од 9 по 19 годзин.