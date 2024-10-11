Польопривреднїки нєзадовольни, общи протест наявени за 1. новембер

СУБОТИЦА – На схадзки Зєдинєних здруженьох польопривреднїкох Сербиї (ЗЗПС), хтора отримана 7. октобра у Суботици, принєшена одлука же би ше од Влади Сербиї вимагало же би цо скорей принєсла план субвенционованя зоз ясно дефинованима терминами виплацованя пенєжу на рахунки польопривреднїкох.

Члени ЗЗПС: Здруженє польопривредних продуковательох Суботици, Инициятива за обстоянє польопривреднїкох Сербиї, Союз здружених польопривреднїкох Баната, Здруженє польопривреднїкох Арадац з потримовку новоселских парастох, Банатска жем Нова Црня и Доловачки парасти.

Други пейц здруженя польопривреднїкох, хтори 22. юлия подписали Спорозуменє о медзисобним сотруднїцтве зоз Министерством польопривреди, лєсарства и водопривреди, наявели же буду орґанизовац общи протест на териториї цалей Сербиї 1. новембра, прето же Влада нє почитує посцигнути спорозуменя, гвари ше у їх заєднїцким сообщеню.

Сообщенє подписали Здруженє польопривреднїкох „Стиґ” з Пожаревца, „Зложни Пидиканци” з Баваништа, „Сиверни Банат” з Кикинди, Здруженє продуковательох млєка Шумадиї и Поморавя „Адрани” и Здруженє польопривреднїкох „Брестовачки землєдїлєц” зоз Банатского Брестовцу.

Протест заказани на 9 годзин, а у обгрунтованю пише же ше пре одбиванє Министерства польопривреди, же би ше демантовало у явносци присутну информацию же субвенция за сертификоване шаце зоз 17.000 динари будзе зменшана на 10.000 динари, поставя питанє же як польопривреднїки можу вериц даєдней шлїдуюцей догварки, кед потераз даскельо подписани спорозуменя зоз Владу Сербиї и ресорним министерством нє випочитовани.

Поволанка за придаванє документациї за сертификоване шаце у висини 17.000 динари тирва по 31. октобер, а пенєж за тоту субвенцию держава треба же би польопривреднїком виплацела до конца того року.