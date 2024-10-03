Польопривреднїки поволани на розгварку

Польопривредни продукователє з вецей здруженьох позберали ше внєдзелю у Новим Садзе, опрез будинку Влади Войводини, нєзадовольни пре нєсполнєти обецунки держави и зоз актуалну ситуацию у польопривреди. Вони з тей нагоди поручели же польопривреда и валал вимера и, после катастрофалней суши того лєта, ситуация алармантна.

Вецей як три милиони гектари у приватней власносци гражданох Републики Сербиї, а интерес держави би требал буц потримац домашнього и його фамелию, бо вони продукую поживу за шицких гражданох. Польопривреднїки вимагаю же би ше гориво на пумпох плацело без акцизох и же би им було виплацене по 17 тисячи динари по гектаре за сертификоване нашенє такой, а нє у децембру, же би могли почац шатву.

Шицки уредби, хтори требали буц вяри принєшени, ище вше нє принєшени. Чекало ше на ребаланс буджету, най прейду рочни одпочивки и, як гваря польопривреднїки, вони вецей нє можу чекац. Повторели же як продукователє зарабяю найменєй, та виложели свойо продукти зоз одкупнима ценами и гевтима у предавальньох, зоз чим указали на розлику хтору гражданє плаца, як наприклад млєко за 40 динари и гевто зоз предавальнї за 139,99 динари. Од примарних польопривредних продуктох найвецей хасну маю тарґовински ланци, вивожнїки и прерoбйоваче, а нє продукователє. Вимага ше ровноправнєйше одношенє, бо польопривреднїки постали социялна катеґория и виложени су медийному линчу.

Опрез Бановини були паркирани трактори, алє внєдзелю блокади нє було. Наявене же кед їх вимоги нє буду сполнєти, на тракторох руша до Беоґраду. Польопривреднїки зоз Суботици пондзелок орґанизовали вецейгодзиново блокади, прето же су нєзадовольни же им держава нє виплацела обецани субвенциї зоз догварки од прешлого 2023. року, а пре сушу нє можу почац єшеньску шатву.

Польопривредни продукователє зоз Суботици зопарти у блокади, дзепоєдни приведзени на информативни розгварки до БИА, а после того су поволани на розгварки до министерства, хтори би мали буц отримани на штварток, кед нашо новини буду уж у друку.

Предходне лєто було окреме горуце, а у 72 дньох нє спадла анї капка дижджу, и прето шаца на польох згорели. Держава требала преглашиц стан елементарней нєпогоди, же би польопривреднїком обезпечела надополнєнє чкоди пре сушу, як цо то поробели дежави у реґиону Румуния, Мадярска и Горватска.

Польопривреднїки вимагаю системски ришеня у польопривреди за субвенциї, ушорене тарґовище и преглашенє суши як елементарней нєпогоди. Днї пред нами укажу же як ше порадза польопривредни продукователє зоз державу, бо єдзенє наша насущна потреба.

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