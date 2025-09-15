Польопривреднїки у центре Нового Сада

НОВИ САД – Польопривреднїки з Войводини нєшка рано сцигли опрез Бановини на Булевару Михайла Пупина.

Протестую вецей польопривредни здруженя прето же им держава нє сполнєла вимоги у вязи зоз горивом, кредитами, берзу и длуствами спрам ПИО фонду. Ґу нєсполнєтим вимогом зоз скорейших догваркох зоз Министерством польопривреди парасти додали и вимогу о помоци од 300 евра по гектаре за реґистровани землєдїлски и овоцарски засади у системи е-аґрара. Помоц им нєобходна пре сушу хтора преполовела тогорочни урожай.

Парасти наявели же опрез будинку Бановини останю цали дзень, а кед їх вимоги нє буду сполнєни, протести буду орґанизовани и у других других местох.

Пре протест блокирана часц Булевару Михайла Пупина при Бановини.