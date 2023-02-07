Польопривреднїки задовольни же гной туньши

РУСКИ КЕРЕСТУР – Минерални гной вєшенї бул по 110 динари за килу, а тераз го мож купиц по 90 динари. То тиж висока цена, алє польопривреднїки задовольни зоз потуншеньом. Пред даскельома роками минерални гной ше могло купиц за 30 до 40 динари за килу, а цена му остатнїх двох рокох драстично наросла.

У фебруару ше звичайно прикармює жимски польопривредни култури – жито, ярец, овес и польопривредни фаховци совитую же би ше тоту роботу окончело накеди то хвиля допущи, накеди жем змаржнє же би ше могло прейсц по полю з трактором и розруцовачом гною. Житарки обовязно треба прикармиц, а то треба же би зробели окреме тоти продукователє хтори вєшенї, скорей шатви, нє погноєли жем, бо рошлїном барз потребни минерални материї з гною.