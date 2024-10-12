Польопривреднїком на розполаганю безплатна анализа жеми

ВЕРБАС – Польопривредна совитодавна и фахова служба Вербас, у сотруднїцтве з Министерством польопривреди, водопривреди и лєсарства и тей єшенї шицким польопривредним продуковательом понука задармо контролу плодносци жеми – НПК (NPK) аґрохемийну анализу жеми.

З контролу плодносци жеми ше утвердзує пх (ph) вредносц жеми, присуство карбонатох у жеми, присуство гумусу у 1М калиюм хлориду и вкупного (орґанского) азоту, присуство лєгко доступного фосфору и лєгко доступного калиюму.

Польопривреднїки на основи резултатох анализи достаню прецизни препорученя за хаснованє минералного гною за предстояцу продукцию польопривредних културох, у смислу количества и файти минералного гною.

Одвити на додатни питаня мож достац на число телефонох: 021-705-421, 064-6427-178, 064-6427-031, 064-6427-182, 064-6427-035 и 062-555-320.

Резултати тих анализох буду валидни у наиходзацих трох-штирох рокох, сообщене зоз ПСФС Вербас.