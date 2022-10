СЕРБИЯ – Польопривредни продукователє хтори одплацую польопривредни кредити, а уписани су до Реґистру польопривредних ґаздовствох, годни активовац одкладанє одплацованя на 12 мешаци.

Мораториюм ше нє будзе запровадзовац по автоматизме, алє заинтересовани польопривреднїки треба же би поднєсли поєдинєчни вимоги по април 2023. року.

