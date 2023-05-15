Польопривреднїком ше виплацує субвенциї по гектару

СЕРБИЯ – Виплацованє за даваня по гектару у цеку и по тераз тоти средства достали 100 тисячи польопривредних продуковательох, як сообщене зоз Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди и наведзене же польопривреднїки можу придац вимоги по 31. май.

Зоз Министерства обвисцую же би ше нє чекало остатнї дзень котри предвидзени зоз явним поволаньом, понеже ше польопривреднїком средства виплацує такой як ше пороби вимога, як би цо скорей дошли до пенєжу котри им нєобходни.

Тиж додаваю же субвенциї по гектару облапя шейсц тисячи динари плус три тисячи динари реґресу за гориво, а интересованє польопривреднїкох вельке и по тераз ше по тим явним поволаню приявело 235 тисячи продуковательох.