Польопривредну жем треба однєсц на анализу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Польопривреднeй фаховей служби (ПСС) Вербас апелую на польопривреднїкох же би приношели польопривредну жем на анализу основней плодносци жеми.

Анализа ше окончує задармо, при додзельованю субвенцийох углавним ше дополнююцо бодує, а у плану же би ПСС цо скорей уношела податки и на платформу еАґрар. Жем важне однєсц на анализу цо скорей, скорей єшеньскей шатви и наступней жими, односно тераз.

Керестурски парасти жем можу принєсц и придац за анализу до просторийох Землєдїлскей задруґи „Керестурска паприґа”, або особнє до ПСС Вербас.

Треба пририхтац найменєй єден, а найвецей штири прикладнїки жеми за анализу, зоз парцелох дзе тей єшенї ище вше нє розруцани штучни гной. Кед дахто жада придац вецей прикладнїки, може и то нє будзе наплацене.

Попри тим, порядна контрола обрабяцей жеми и законска обовязка польопривреднїкох, достати резултати информую польопривреднїкох о количеству и файти штучних гнойох котри треба хасновац, а важа наступни штири роки.

Безплатну анализу жеми финансує Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди у рамикох проєкту „Унапредзенє рошлїнскей польопривредней продукциї през контролу плодносци обрабяцей жеми и провадзенє препорукох и совитох”.