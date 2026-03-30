Полна церква вирних на Квитну нєдзелю (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая у трох Службох Божих през дзень, внєдзелю, 29. марца у вельким чишлє преславели Квитну нєдзелю – багнїтки, а велї млади и дзеци ше и висповедали за наиходзаце швето Пасху.
На шицких Службох Божих було вецей вирних як звичайно, а поготов на полдванастовей Служби Божей, церква була полна з дзецми, родичами, младима.
Службу служел капелан о. Ярослав Варґа, а наказовал парох о. Владислав Варґа. Священїки пошвецели багнїтки, хтори вирни пред шицкима Службами вжали и однєсли до своїх домох.
У Виронаучней сали бул Вельконоцни вашар, хтори орґанизовал Каритас зоз Руского Керестура. Бул гуманитарни, а назберани средства зоз предаваня лакоткох, прикраскох и других продуктох унапрями ше за купованє пасхалного єдзеня хторе активисти Каритасу подзеля людзом у потреби пред Вельку ноцу.