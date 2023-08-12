Половка держави – лєси (II)

Словацка Република континентална держава у централней Европи, главни варош Братислава, а Кошице други варош по велькосци. Од 2004. року держава членїца Европскей униї. Словацка, углавним, горска жем зоз карпатскима горами и Татрами, а ровнїна у котлїнох коло Дунаю. Високи и Нїзки Татри прицагую туристох през цали рок. Лєси прекриваю 44 одсто териториї Словацкей зоз дубовима, буковима, смерековима и ядловцовима древами.

Векшина лєсох у Словацкей, 60 одсто – лїсцопадни, а 40 одсто жимжелєни древа. Словацка ма вецей як 4.000 файти печарки, од хторих 1.500 правя лїшаї. Там дзеци у школох одмалючка уча хтори печарки шму єсц, та их людзе збераю и з нїх варя и рихтаю вшелїяки єдла.

ДЗЕВЕЦ НАЦИОНАЛНИ ПАРКИ

Национални парки у Словацкей правно защицени подруча, богати зоз екосистемами, обично маю поверхносц хтора векша од 1.000 гектари, а скоро трецина защицена з УНЕСКОМ, цо значи же су и шветово припознати.

Найвецей национални парки у Словацкей находза ше на сиверу, а за тото найзаслужнєйши гори Карпати, дзе зачувани богати биолоґийни розличносци: єст вельо пещери, водопади, мали озера, у лєсох зачувани вельо твердиниї, сканзени… Шицки 9 национални парки держава чува, бо од того ма и хасну од туристох хтори там одходза зоз цалого швета. Национални парк Мала Фатра находзи ше у штреднєй Словацкей, национални парк Нїзки Татри на сиверу, под Високима Татрами, Муранска гора на висоровнї, Пєнїни на юговостоку, Полонїни на словацко-польско-українскей гранїци, Словацки кршчасц Карпатох, Нацонални парк Татра на сиверу жеми ма найвисши брег, Ґерлаховски щит при Попраду, Национални парк Словацки рай ма найвецей пещери.

У пещери цмота, кажде муши мац свою лампочку

СТАНИШОВСКА ПЕЩЕРА У ЛИПТОВСКИМ МИКУЛАШУ

У сиверней часци Янскей долїни у Националним парку Нїзки Татри на 766 метери надморскей висоти находзи ше Станишовска пещера, єдна зоз найстарших у Словацкей, хтора отворена през цали рок. Єй 410 метери можу видзиц туристи, та школяром хтори були на Лєтней школи руского язика було дожице, за годзину кельо тирва розпатранє, видзиц чаривне поджемє стинох хтори природа направела. На уходзе до пещери школяре достали лампащики на глави, понеже без нїх у пешери цма цмов.

Пещеру 1720. року випитал и описал Матей Бел, а 1922. спелеоґове и добровольци зоз Липтовского Микулаша. Настала зоз ерозийну и корозивну активносцу поджемного цеку Щавнїци, зоз води, зоз атмосферских паданьох хтори направели дробенє и напукнуца у нукашньосци. Температура у пещери коло 6 ступнї, а влажносц коло 95 проценти. Полна є зоз пергачами, 7 файти там жию, а там найдзени и косци пещерских медведзох.

Нащива найстаршей твердинї у Словацкей

СКОРО НАЙВЕКША ТВЕРДИНЯ У ЕВРОПИ – СПИШСКА ТВЕРДИНЯ

На виходзе жеми, у облаци Спиш, находзи ше Спишска твердиня хтора медзи найвекшима твердинями у штреднєй Европи. Направена є на каменим брегу, та ю надалєко видно. Настала у IX вику, а од 1993. року ше находзи на УНЕСКО-вим списку шветових скарбох. Од Кошицох є оддалєна 75 километри, а югозаходно од нєй Национални парк Словацки рай. Людзе тот край насельовали ище у праисториї, а под тим меном спомина ше у XII вику кед го населюю нємецки Саси. Тот край бул и под Польску и под Австроугорску. После Другей шветовей войни Нємци одходза и напущую тот край.

(Предлужи ше)